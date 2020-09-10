Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Мы не допустим, чтобы была вторая волна коронавируса»

Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг во время «Прямого эфира» Рустам Минниханов выразил уверенность, что в Татарстане не будет второй волны коронавируса.

- Мы очень аккуратно подходим. Я уверен мы будем четко придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будем четко выполнять его нормы, и мы не допустим, чтобы была вторая волна, - заверил глава республики.

Также он ответил и на фейки о том, что после 20 сентября татарстанские школы могут вернуться к дистанционному обучению.

- Вот говорят, в таком-то о регионе переходят на дистанционно обучение. Я считаю, что это просто их недоработка. Надо каждого кто пришел на занятие – учитель, ребенок, проверять и обеспечивать масочный режим, социальную дистанцию. Официально заявляю, что у нас никаких проблем с этим не будет, - заверил президент Татарстана.

Рустам Минниханов отметил и то, что режим самоизоляции в республику пока не собираются возвращать. Да и в первый раз, по его мнению, ее немного передержали, можно было людей и раньше выпустить из дома. Но при этом сейчас расслабляться никто по-прежнему не будет, уверен глава республики.