С начала пандемии в республике выявили уже 67 летальных случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом. Им стал 63-летний житель Казани. Об этом в четверг, 10 сентября сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Известно, что мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №12 с тяжелой формой COVID-19. Лечение пациента осложнялось обострением хронические заболевания. Когда именно мужчина скончался, не уточняется.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 6 761 случай коронавируса. По данным Минздрава Татарстана 5 581 зараженный уже выздоровел, а 67 - скончались. При этом федеральный оперштаб о борьбе с распространением инфекциии называет другие цифры - 5 592 выздоровевших и 36 скончавшихся.