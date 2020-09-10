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Коронавирус Covid-19

Горбольница №12 в Казани готовится возобновить плановый прием больных

Сейчас из нее выписывают последних выздоровевших пациентов, который были заражены коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Дезинфекция помещений больницы потребует нескольких дней.

Дезинфекция помещений больницы потребует нескольких дней.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 10 сентября, из горбольницы №12 в Казани будут выписаны последние выздоровевших пациентов, который были заражены коронавирусом. После этого помещения медучреждения дезинфицируют, и оно будет готово возобновить плановый прием больных. Об этом журналистам рассказал замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Он заметил, что после всех необходимых процедур медикам не придется все время находиться в медицинской маске и перчатках. Средства индивидуальной защиты они будут надевать только в случаи осмотра людей "с улицы".