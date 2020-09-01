Появилось видео с места убийства татарстанского бизнесмена Евгения Деданина

Предпринимателя расстреляли на территории оптовой базы.

Расследование дела об убийстве в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина, который два года назад зарезал напавших на его дом грабителей, на контроль взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следователи Татарстана продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Так, в интернете появилось видео с места преступления – оптовой базы.

На данный момент известно, что бизнесмен был расстрелян из газового пистолета, который был переделан под боевые патроны.

Отметим, в Евгения Деданина выстрелили несколько раз, одна из пуль попала в голову. От полученных ранений он скончался в больнице.

Сразу после нападения в погоню за предполагаемым стрелком кинулся брат убитого бизнесмена. Мужчина помог задержать подозреваемого и передать его в руки правоохранителей.

Им оказался 54-летний уроженец Армении Араик Мирзоян. Он приехал в Татарстан из Самарской области. Напомним, именно там проживали и убитые Деданиным грабители.

Согласно данным источника «Комсомолки» Мирзоян давно имеет проблемы с законом. Так, например, он был замешан в организации незаконных азартных игр и в нелегальной торговле лекарственными препаратами.