День Казани и Татарстана 2020: полная программа мероприятий и откуда лучше смотреть салют

В честь праздника будет дано 300 залпов. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В воскресенье, 30 августа, жители Казани и Татарстана будут отмечать День республики и День города 2020. В рамках праздника пройдут торжества и в честь 100-летия ТАССР. Несмотря на пандемию, усиления мер по недопущению распространения коронавируса во время торжеств не планируется, равно как и очередных послаблений. Горожан лишь просят продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

Из-за COVID-19 такого количества массовых мероприятий за день в Татарстане не было давно. “Комсомолка” ознакомилась с праздничной программой и готова рассказать о тех торжествах, которые точно нельзя пропустить. Кроме этого, мы узнали, какие дороги будут закрыты и какая погода ждет жителей и гостей Казани.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Празднование Дня Казни и Татарстана 2020 начнется с ряда спортивных соревнований. В субботу, 29 августа стартует республиканский турнир по пляжному волейболу “Татарстан челлендж”. Команды будут соревноваться на площадке у Дворца водных видов спорта два дня с 8.00 до 18.00.

В это же время в городе будет проходить второй этап VI сезона Национальной парусной лиги. За победу в акватории Казанки борются 35 команд в двух дивизионах лиги. Татарстан на соревнованиях представляют команды "Химград-Казань" и Active Map Sailing. Гонки будут проходить в непосредственной близости от берега, что позволит зрителям наблюдать за спортсменами.

Также в субботу, 29 августа, начнет работу фестиваль татарского дизайна и городской культуры "Печән базары". Два дня с 11.00 до 20.00 на обновленной набережной озера Кабан по улице Марджани гости смогут окунуться в атмосферу легендарного Сенного базара тукаевских времен – уникального торгового, общественного и культурного центра XIX-XX веков. Там горожане смогут бесплатно посетить дизайн-маркет, концерты и лекторий.

В воскресенье, 30 августа, у театра имени Галисгара Камала пройдет другой фестиваль - народного творчества “Играй, гармонь!”. С 10.00 до 13.00 там состоятся флешмобы музыкантов и выступления вокальных коллективов. Немногим позже - с 13.00 до 15.00 - у театра планируется большой праздничный концерт победителей и лауреатов республиканского фестиваля творчества работающей молодежи "Наше время – Безнең заман»".

После казанцы могут отправиться на пешеходную улицу Каюма Насыри, где с 15.00 до 19.00 будут выступать лучшие фольклорные коллективы. Зрители увидят выступления артистов в таких номинациях как народное пение, народный танец, народная инструментальная музыка и народный ансамбль песни и танца.

В Казанском Кремле также будет весело. С 14.00 до 23.00 там будет проходить фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult Fest. На празднике ожидается более 30 живых выступлений и хореографические номера. Параллельно с этим на территории будет работать дизайн-маркет, детская зона и зона фудкорта. Гостями мероприятия станут резиденты лейбла Нины Кравиц – хедлайнеры электронной музыки дуэт PTU, московская группа "Карт аяк", играющая татарский рок, музыкальный проект KRAPIVA.

Те, кто любит Кремлевскую набережную, могут принять участие в этнопроекте “ТАБА” и познакомиться с многообразием продукции молодых предпринимателей. Работать маркет будет с 15.30 до 22.00.

Также 30 августа на Казанском ипподроме состоится традиционный конноспортивный праздник. С 13.30 до 19.00 там состоятся 15 скачек и заездов, в том числе на приз Президента Татарстана и «Казань – город трудовой доблести», яркая концертная программа и, конечно, розыгрыш ценных подарков. После на ипподроме завершится праздничный мотопробег "От Красного Кремля – к Белому Кремлю" участников клуба Harley-Davidson.

Чтобы красиво завершить праздничный день, казанцев приглашают к Центру семьи “Казани”. В 15.30 там начнется большой концертный марафон, фестиваль фудтраков и акция "Военная служба по контракту – твой выбор!" с выставкой военной техники и полевой кухней. Заметим, что хедлайнерами праздничного концерта станут NILETTO, Валерий Сюткин, группа "Дабро", Сергей Безруков и группа "Крестный папа".

В это же время, но на другой площадке - у Дворца земледельцев - будет проходить X Международный оперный фестиваль под открытым небом "Казанская осень 2020". С 19.30 там начнут выступать ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова. В разгар праздника перед казанцами выступит и звезда мировой оперы, почетный гость фестиваля Любовь Казарновская.

Со сцены прозвучат арии и увертюры из опер "Пиковая дама", "Алтынчеч", "Риголетто", "Силы судьбы", "Бал-маскарад", "Лючия ди Ламмермур" и "Сицилийская вечерня". На фестивале пройдет презентация бокс-сета "Чайковский – 2020".

САЛЮТ

Окончанием Дня Татарстана и Казани 2020 станет праздничный салют из 300 залпов. Он начнется в 22.00 под песню “Мин яратам сине, Татарстан” в исполнении Салавата Фатхутдинова. Лучшими точками для просмотра станут набережные у Кремля и Центра семьи "Казан".

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Из-за торжественных мероприятий в Казани перекроют движение транспорта по ряду улиц.

С 15.00 29 августа до 24.00 30 августа нельзя будет проехать по улице Сибгата Хакима. Там ограничение вводится на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Запрещен въезд и на парковку около Центра семьи "Казан".

Вместе с тем, с 7.00 до 20.00 30 августа будет перекрыто движение машин по улице Марджани - от улицы Татарстан до улицы Карима.

БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Заметим, что в День Республики Татарстан 30 августа плата за оставление машин на муниципальных стоянках не взимается. Во-первых - это праздничный день, во-вторых - еще и воскресенье.

РАСПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В праздничный день общественный транспорт Казани будет работать по графикам рабочего дня, то есть - до полуночи.

По окончании праздничного салюта в городе будет увеличено количество автобусов, следующих по улицам Батурина и Декабристов, а также чаще будет ходить троллейбус №1, проходящий по Чистопольской. Работа поездов в метро будет организована с интервалами 6 минут до полуночи.

ПОГОДА НА 30 АВГУСТА

По данным Гидрометцентра Татарстана, 30 августа в республике ожидается переменная облачность, а местами небольшой дождь. Ветер при этом будет западный, северо-западный умеренный, а на улице днем довольно тепло - от +21 до +26 градусов.

Напомним, в Татарстане в связи Днем республики 2020 не будет дополнительного выходного. Все дело в том, что 30 августа в этот раз выпадает на воскресенье. Согласно Закону от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан», если региональный праздник совпадает с выходным, то дополнительный к нему день отдыха не предоставляется.

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