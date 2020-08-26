День Казани и Татарстана 2020: где и когда перекроют дороги

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30 августа (воскресенье) в Казани отметят День города и Татарстана 2020. Из-за масштабной программы торжественных мероприятий в столице республике перекроют движение транспорта по ряду улиц.

Так, с 15.00 29 августа до 24.00 30 августа нельзя будет проехать по улице Сибгата Хакима. Там ограничение вводится на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Запрещен въезд и на парковку около Центра семьи «Казан»;

Кроме того, с 07.00 до 20.00 30 августа будет перекрыто движение машин по улице Марджани - от улицы Татарстан до улицы Карима.

- При необходимости возможно перекрытие и других участков, об этом будет сообщено дополнительно, - также предупреждают в мэрии Казани.

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