Хедлайнерами концерта на День Казани и Татарстана 2020 стали Безруков, Сюткин и NILETTO

Концерт начнется в 15.30 у центра семьи "Казан". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В воскресенье, 30 августа, жителей Казани ждет традиционный праздничный концерт в честь Дня Казани и республики Татарстан. Он начнется в 15.30 у Центра семьи "Казан". Вечерними хедлайнерами мероприятия станут NILETTO, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа». Кроме того, горожан ждут выступления Ильсии Бадретдиновой и Рифата Зарипова.

Ранее, правда, Роспотребнадзор Татарстана заметил, что на открытых праздничных площадках одновременно разрешат находиться не более 100 людям, на закрытых - не более 50-ти.

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