Подробная программа празднования Дня республики и города 2020 в Набережных Челнах

Фото: nabchelny.ru

30 августа в Набережных Челнах отметят День города и республики 2020. Стала известна подробная программа праздничных мероприятий, которые пройдут в трех районах татарстанского автограда. Торжества пройдут на шести открытых площадках.

Так, в это воскресенье в 9.00 на городском Ипподроме стартует турнир по национальной борьбе куреш на кубок «100-летие ТАССР. Также там можно будет принять участие в народных играх, в том числе и для детей. Это, например, бег в мешках, бой мешками, вожжи, веселая эстафета и перетягивание палки (каната).

Далее уже с 10.00 на ипподроме начнутся скачки на кубок «100-летие ТАССР».

В свою очередь на площади «Азатлык» в 11.30 будет дано начало праздничной концертной программе «Вечно живи, Родина моя – Республика Татарстан».

Концерты продолжаться с 12.30 опять же на городском ипподроме.

А с 14.00 на набережной имени Габдуллы Тукая будет проходить концертно-развлекательная программа «Цвети, мой край родной». Перед жителями и гостями Набережных Челнов выступят солисты и творческие коллективы национальных общин Дома дружбы народов «Родник», а также артисты городского цирка.

В это же время торжества начнутся и в парке Победы, а в 15.00 и на бульваре Энтузиастов.

Вечерняя программа праздника запланирована на площади «Азатлык». Там в 17.00 начнется концертная программа «С днем рождения, Татарстан!», а в 18.30 будет покажут советский художественный фильм «Узнай меня». Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Интересно, что в этом году праздник не завершат салютом – его нет в официальной программе торжеств, но исключать, что все еще поменяется не стоит.

Фото: nabchelny.ru

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