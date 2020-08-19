Коронавирус в Татарстане, последние новости на 19 августа 2020 года: у 20% жителей республики есть иммунитет к инфекции

На данный момент выздоровели более 4,9 тысяч ранее зараженных человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро среды, 19 августа, в Татарстане выявили 6 133 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 945 выздоровевших и 54 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 983 выздоровевших и 29 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

ОБ ИММУНИТЕТЕ К КОРОНАВИРУСУ

Более чем у 20% жителей Татарстана имеется иммунитет к коронавирусу. Таких регионов в России пока всего семь. Шесть остальных - Москва, Санкт-Петербург, а также Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ГОСПИТАЛЯХ

РКБ Татарстана закрывает временный инфекционный госпиталь, который был развернут для лечения зараженных COVID-19 четыре месяца назад. В течение недели медучерждение полностью дезинфицируют и оно вернется к привычному режиму работы.

Чтобы принять всех пациентов, чья госпитализация перенеслась из-за пандемии, врачи в больнице будут работать в три смены. Операции будут проводиться утром, днём и ночью.

О ПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Татарстане продлена отсрочка арендных платежей для бизнеса. Предприниматели могут задерживать оплаты недвижимости, находящейся в госсобственности, до 1 октября 2020 года. Ни штрафов, ни начисления процентов при этом не будет.

Напомним, отсрочка арендных платежей для предпринимателей начала действовать 1 апреля текущего года из-за пандемии коронавируса и, как следствие, временного закрытия ряда заведений и учреждений. Она предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим объединениям.