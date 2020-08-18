РКБ Татарстана закрывает инфекционный госпиталь, где лечили зараженных коронавирусом

Чтобы принять всех пациентов, врачи будут работать в три смены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканская клиническая больница (РКБ) Татарстана, которая располагается в Казани, закрывает временный инфекционный госпиталь, который был развернут для лечения зараженных коронавирусом четыре месяца назад. В течение недели медучерждение полностью дезинфицируют и оно вернется к привычному режиму работы.

- Чтобы принять и пролечить всех пациентов, чья госпитализация перенеслась из-за пандемии, врачи больницы будут работать в три смены. Операции будут идти утром, днём и ночью, - сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, в Казани за 100 дней построили новый корпус инфекционной больницы. Он уже начал функционировать.