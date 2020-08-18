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Коронавирус Covid-19

Татарстан оказался в числе семи регионов России, чьи жители имеют иммунитет к коронавирусу

В списке также Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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В 23 субъектах страны проведено более 65 тысяч тестов на наличие иммунитета у населения к SARS CoV-2.

В 23 субъектах страны проведено более 65 тысяч тестов на наличие иммунитета у населения к SARS CoV-2.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более чем у 20% жителей Татарстана имеется иммунитет к коронавирусу. Таких регионов в России пока всего семь. Шесть остальных - Москва, Санкт-Петербург, а также Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

В 23 субъектах страны проведено более 65 тысяч тестов на наличие иммунитета у населения к коронавирусу, в трех обследования еще продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор России. По завершении тестирования, в нем примут участие 72,8 - 83,2 тысячи человек.