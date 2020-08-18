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Экономика

Предпринимателям Татарстана продлили отсрочку арендных платежей

Ни штрафов, ни начисления процентов при задержании оплаты не будет
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Долги за аренду помещений бизнесменам нужно будет заплатить до 1 января 2023 года.

Долги за аренду помещений бизнесменам нужно будет заплатить до 1 января 2023 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продлена отсрочка арендных платежей для бизнеса. Предприниматели могут задерживать оплаты недвижимости, находящейся в госсобственности, до 1 октября 2020 года. Ни штрафов, ни начисления процентов при этом не будет. Изменения в соответствующее распоряжение внес Кабмин Татарстана.

Напомним, отсрочка арендных платежей для предпринимателей начала действовать 1 апреля текущего года из-за пандемии коронавируса и, как следствие, временного закрытия ряда заведений и учреждений. Она предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим объединениям.

Долги за аренду помещений нужно будет заплатить до 1 января 2023 года.

Экономика Татарстана