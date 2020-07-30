Коронавирус в Татарстане, последние новости на 30 июля 2020 года: второй волны инфекции в республике не ждут

По данным на четверг, 30 июля, в Татарстане выявилено 5 534 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 436 пациентов уже выздоровели, а 41 - скончался. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 472 выздоровевших и 22 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА

Роспотребнадзор Татарстана не ждет второй волны коронавируса в республике. Все дело в том. что там не намерены снижать объем тестирования граждан на COVID-19, как это было сделано, например, в Китае.

Дело в том. что из-за прекращения тестирования граждан, в некоторых странах перестали выявляться зараженные. А те, в свою очередь, стали причиной второй волны пандемии. В Татарстане же такого произойти не должно.

Кроме того, осенью должно увеличится число проводимых тестов. Ведь в это время наступит сезон ОРВИ, чьи симптомы схожи с коронавирусом.

О РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Первые пациенты прибыли туда еще 20 июля. Лечиться они будут совершенно бесплатно - по направлению из поликлиник.

О ПАРТНЕРСКИХ РОДАХ

Чтобы избежать распространения коронавируса, в Татарстане временно запретили партнерские роды. Беременные и без того вызывают настороженность медиков, так как не всегда имеют установленный статус по COVID-19. Врачи занимаются тем, что следят за состоянием их здоровья, но не всегда могут обезопасить рожениц и новорожденных детей от партнера, который также может быть заражен.