2020-07-29T16:13:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В госпитале Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом

Лечение проводится совершенно бесплатно - по направлению из поликлиник
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана
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В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Первые пациенты прибыли туда еще 20 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. Лечиться они будут совершенно бесплатно - по направлению из поликлиник.

- В дневной стационар на реабилитацию мы принимаем пациентов и с дыхательной недостаточностью и без нее. Пациентам проводится дыхательная гимнастика. Так же они ходят на индивидуальные занятия ЛФК для укрепления мышц верхних и нижних конечностей, так как пациенты испытывают постинфекционную астению. Проводятся физиотерапевтические процедуры, массаж грудной клетки. Если необходимо, то мы проводим и медикаментозную терапию этим пациентам, – отмечает заведующая отделением, врач-невролог Лариса Крылова.

Отметим, что в городских медцучреждениях также была возобновлена реабилитация пациентов с поражением периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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