Роспотребнадзор Татарстана: “Второй волны коронавируса в республике мы не ожидаем”

29 Июль 2020 2020-07-29T18:54:30+03:00

Все дело в том, что в управлении не намерены снижать объемы тестирования граждан на COVID-19

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Стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана не ждем второй волны коронавируса в республике. Все дело в том. что там не намерены снижать объем тестирования граждан на COVID-19, как это было сделано, например, в Китае. Об этом журналистам сообщили зам руководителя управления Любовь Авдонина.

Дело в том. что из-за прекращения тестирования граждан, в некоторых странах перестали выявляться зараженные. А те, в свою очередь, стали причиной второй волны пандемии. В Татарстане же такого произойти не должно.

Кроме того, осенью должно увеличится число проводимых тестов. Ведь в это время наступит сезон ОРВИ, чьи симптомы схожи с коронавирусом.

Напомним, на данный момент в Татарстане выявлено 5 534 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 436 пациентов выздоровели, а 41 - скончался. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 472 выздоровевших и 22 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU