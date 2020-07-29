2020-07-29T18:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор Татарстана: “Второй волны коронавируса в республике мы не ожидаем”

Все дело в том, что в управлении не намерены снижать объемы тестирования граждан на COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На данный момент в регионе выявлено 5 534 случая коронавируса.На данный момент в регионе выявлено 5 534 случая коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана не ждем второй волны коронавируса в республике. Все дело в том. что там не намерены снижать объем тестирования граждан на COVID-19, как это было сделано, например, в Китае. Об этом журналистам сообщили зам руководителя управления Любовь Авдонина.

Дело в том. что из-за прекращения тестирования граждан, в некоторых странах перестали выявляться зараженные. А те, в свою очередь, стали причиной второй волны пандемии. В Татарстане же такого произойти не должно.

Кроме того, осенью должно увеличится число проводимых тестов. Ведь в это время наступит сезон ОРВИ, чьи симптомы схожи с коронавирусом.

Напомним, на данный момент в Татарстане выявлено 5 534 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 436 пациентов выздоровели, а 41 - скончался. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 472 выздоровевших и 22 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане начал работать сервис "мобильный избиратель"
Более 40 сельских школ Татарстана получат 46,9 миллионов рублей на обновление материально-технической базы
Почти на две недели останутся без горячей воды жители четырех улиц Ульяновска
Роспотребнадзор Татарстана: “Второй волны коронавируса в республике мы не ожидаем”
Новую дорогу в микрорайоне «Университетский-2» Чебоксар запустят до конца августа
«Единая Россия» открыла избирательный штаб кандидата в президенты РТ
Абитуриенты смогут подать документы в вузы Татарстана по почте
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Чувашии выросла в 2,1 раза за полгода
В госпитале Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом
В Чебоксарах построят школу на 1650 учебных мест
В Казанском зоопарке "Река Забези" поселились марабу
В Татарстане сотрудники ГАИ вывели из горящей квартиры пенсионера
В Чебоксарах наказали работника ТЦ, который не дал ребенку-инвалиду воспользоваться лифтом
В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте
В Марий Эл депутата приговорили к 5 годам колонии за за ДТП с погибшим подростком
Татарстан входит в топ-3 регионов-лидеров ВТБ по выдаче госипотеки под 6,5%
Из-за коронавируса в Татарстане временно запретили партнерские роды
В Татарстане суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»