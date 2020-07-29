Из-за коронавируса в Татарстане временно запретили партнерские роды

29 Июль 2020 2020-07-29T11:29:49+03:00

Беременные и без того вызывают настороженность медиков, так как не всегда имеют установленный статус по COVID-19

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Чтобы избежать распространения коронавируса, в Татарстане временно запретили партнерские роды. Об этом журналистам на очередной пресс-конференции сообщил первый зам главы республиканского Минздрава Альмир Абашев.

Он заметил, что беременные и без того вызывают настороженность медиков, так как не всегда имеют установленный статус по COVID-19. Врачи занимаются тем, что следят за состоянием их здоровья, но не всегда могут обезопасить рожениц и детей от партнера, который также может быть заражен.

Отметим, что в Татарстане уже были выявлены беременные женщины с COVID-19. Анализ у них брали до родов, а после отправляли в специальные «родильные округа по роддомам».

Абашев, правда, заметил, что партнерские роды возможны в случаи, если пара будет настаивать. Однако он просит всех воздержаться от подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU