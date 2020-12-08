Главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский Кирилл

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Во вторник, 8 декабря, главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви во время своего заседания, которое состоялось в дистанционном формате.

Кирилла уже освободили от управления Екатеринбургской епархией с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

Напомним, экс-митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни 20 ноября текущего года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.

После Казанской епархией временно руководил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

СПРАВКА КП

Митрополит Кирилл (Михаил Васильевич Наконечный) родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области. В монашество он был острижен 25 октября 1980 года настоятелем Успенского кафедрального собора Владимира архимандритом Алексием (Кутеповым). Тогда же будущий митрополит был рукоположен во иеродиакона, а в 1981 году - во иеромонаха.

С 1980 по 1981 годы Кирилл служил в сане иеродиакона в Успенском кафедральном соборе Владимира. После чего в течение года был клириком Свято-Троицкого собора Александрова. С 1982 по 1984 годы Кирилл служил настоятелем Никольского храма Киржача. Весной 1984 года он был возведен в сан архимандрита.

Московскую духовную семинарию по сектору заочного обучения Кирилл окончил в 1986 году. В то время он был настоятелем Успенского кафедрального собора Владимира, секретарем архиепископа Владимирского и Суздальского.

С 1987 по 1989 годы Кирилл был настоятелем Феодоро-Тироновского кафедрального собора Кишинева и секретарем митрополита Кишиневского и Молдавского. С 1989 по 1995 годы - клирком Тульской епархии и секретарем митрополита Тульского и Белевского. С 1995 по 2000 годы - настоятелем Никольского (на Ржавце) храма Тулы. А с 1999 по 2000 годы - еще и настоятелем Всехсвятского кафедрального собора Тулы.

С 1 октября 1998 года Кирилл является ректором пастырских курсов при Тульском епархиальном управлении. В 2000 году эти курсы были преобразованы в Тульское духовное училище, а в 2001 - в Тульскую духовную семинарию.

В 1998 году Кирилл был избран епископом Богородицким, викарием Тульской епархии, а в 2000 - епископом Тульским и Белевским. В 2003 году будущий митрополит Татарстанский был возведен в сан архиепископа.

Преосвященным Ектеринбургским и Верхотурским Кирилл стал в 2011 году. Спустя несколько месяцев после этого он возглавил новообразованную Екатеринбургскую митрополию и местную духовную семинарию. Тогда же он был возведен в сан митрополита.