Новый год встретит за решеткой: Поволжского маньяка, подозреваемого в убийстве 26 пенсионерок, арестовали до 27 января 2021 года

Во время суда Тагиров тщательно прикрывал свое лицо. Фото: Камилла МИННИБАЕВА

Радик Хабиров, задержанный 1 декабря в Казани по подозрению в убийстве 26 пенсионерок, отправлен под арест до 27 января 2021 года. Такой вердикт вынес Советский суд столицы Татарстана, где состоялось слушание дела.

Напомним, что Тагирова задержали на квартире его сожительницы в казанском поселке Дербышки. Мужчина отпираться не стал и во всем сознался. Он подробно рассказал, как убивал своих жертв, вот только точное количество убитых им женщин не вспомнил.

Свои преступления он совершал на территории 10 регионов страны с 2011 по 2012 годы. Все это время ему удавалось скрываться от полиции. Чтобы выйти на след злоумышленника пришлось потрудиться. Одних только генетических экспертиз провели не менее 10 тысяч.

На допросе задержанный подробно рассказал о том, как совершал убийства. Фото: Камилла МИННИБАЕВА

Следственный комитет РФ ходатайствовал о заключении Тагирова под арест на время следствия. Суд удовлетворил данное требование.

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