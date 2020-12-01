"Душил до тех пор, пока они не уснут": Подозреваемый в расправе над пенсионерками рассказал, как убивал своих жертв

Мужчина подробно рассказал, как расправлялся над жертвами, но вот точное число убитых пенсионерок назвать не смог. Фото: скриншот с видео МВД.

Подозреваемого в расправе над более чем 25 женщинами пенсионного возраста Радика Тагирова задержали сотрудники ФСБ и МВД Татарстана утром 1 декабря в квартире его сожительницы. Мужчина отпираться ни в чем не стал. Признался сразу, но совсем не помнит точное количество своих жертв. Нехотя вспомнил первое нападение - жертву подкараулил, когда она возвращалась из магазина. Напал потому, что хотел есть - после очередной отсидки жил на улице, нигде не работал.

Почему душил? Считал, что это безболезненный способ. Но для верности использовал ложку или ручку, перекручивая удавку.

"Душил до тех пор пока они не уснут или не упадут", - заявил на допросе Тагиров.

Из квартир пенсионерок забирал прежде всего еду, иногда - деньги. Старался не оставлять своих следов, но тем не менее они находились - отпечатки обуви, биологические. Все они были тщательно изучены во время следствия.

Во время проверки некоторых биологических следов с нескольких мест преступлений эксперты выявили схожесть ДНК-профилей. Тогда у мужской половины жителей Советского района Казани взяли ДНК-тесты. Выявили одного из родственников, а через эти данные смогли установить и подозреваемого. Тот, кстати, продолжал скрываться - не общался с родней, хоть и жил неподалеку. Прокололся, когда включил свой телефон рядом с отцом, который уже стал объектом пристального внимания следствия и оперативников.

Во время допросов он выразил сожаление, что теперь пострадает рожденный от него ребенок - ему придется всю жизнь носить клеймо сына убийцы. Как оказалось, полгода назад сожительница родила Тагирову мальчика. Кроме того, в той квартире, где задержали предполагаемого преступника, живет 12-летний сын женщины от первого брака.

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников, несколько лет назад пропала без вести мать сожительницы Тагирова. Причастен ли он к исчезновению пенсионерки - будут выяснять следователи.