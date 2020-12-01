"Пользовался доверчивостью своих жертв": Подозреваемый в убийстве более 25 пенсионерок признал свою вину

На допросе подозреваемый признался в содеянном. ФОто: скриншот с видео МВД.

В Казани продолжается допрос 38-летнего Радика Тагирова, задержанного утром 1 декабря на квартире его сожительницы. Мужчина долго отпираться не стал, свою вину в целой серии преступлений признал сразу.

Его разыскивали 9 лет с тех пор, как с 2011 года в квартирах одиноких пенсионерок начали находить их тела со следами удушения. Выжила только одна, но почти ничем следствию она помочь не смогла - женщина уже некоторое время как потеряла зрение. Однажды того самого неизвестного едва не поймали, и он прыгнул с балкона квартиры в Волжске.

С мест преступлений эксперты изымали следы, в том числе и биологические, но по базам данных никаких совпадений не было.

Как рассказали в СУ СК России, все эти годы продолжалась розыски подозреваемого. Все преступления, совершенные на территории в 12 субъектах России - в Центральном, Приволжском и Уральском, объединили и передали расследование в СУ СК России.

Именно у этого дома произошло задержание. Фото: Камилла МИННИБАЕВА

Дело сдвинулось, когда стало понятно, что все совершил один человек. Даже смогли установить его родственника.

- В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России, и путем проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров, - сообщили в СУ СК России. - Мужчина, работающий слесарем, ранее судим: в 2005 году за незаконный оборот оружия, в 2009 году за кражу.

Тагиров вышел на свободу в 2010 году. Некоторое время он не работал и жил на улице. Нападать начал из чувства голода - следил за пенсионерками, которые возвращались из магазинов с продуктами. Где-то представлялся сотрудником ЖКХ, где-то потерпевшие сами приглашали его зайти. Затем он заходил со спину и накидывал на шею женщин удавку. Нападал на тех, кто в силу преклонного возраста не мог оказать сопротивления.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас у Тагирова получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

- После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России.