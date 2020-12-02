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Татарстанцу, подозреваемому в убийстве 26 женщин, предъявили обвинение

Сам мужчина признал свою вину
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Подозреваемый рассказал, что специально душил своих жертв, так как думал, что так они умирали безболезненно. Фото: скриншот с видео МВД.

Подозреваемый рассказал, что специально душил своих жертв, так как думал, что так они умирали безболезненно. Фото: скриншот с видео МВД.

Следственный комитет РФ официально предъявил обвинения 38-летнему татарстанцы Радику Тагирову. Его подозревают в убийстве 26 женщин, которые он совершал в период 2011-2012 годов на территории более 10 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

- Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений. В частности, он отметил, что специально душил своих жертв, так как считал, что данный вид лишения жизни - самый безболезненный.

Установлено, что он дважды судим - в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

- По месту жительства Тагирова проведен обыск, по полученным у него образцам биологического материала назначена генетическая экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками ФСБ и МВД России. Также проверяется причастность Тагирова к другим преступлениям, - заявила Светлана Петренко.

Отметим, что в последнее время он проживал у своей сожительницы. Полгода назад у них родился ребенок. Во время допросов он выразил сожаление, что теперь пострадает его сын - ему придется всю жизнь носить клеймо ребенка убийцы.

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