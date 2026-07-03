В Казани суд вынес новый приговор экс-директору «Заинский сахар»

Ранее Мингазов был задержан за махинации с продукцией на заводе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вахитовском суде Казани вынесен приговор экс-директору «Заинский сахар» Шамилю Мингазову по второму уголовному делу о махинациях с НДС. Его приговорили к четырем годам условно по первому эпизоду и двум годам условно за второй эпизод, который суд посчитал отбытым.

Подсудимый заявил, что свою позицию они еще озвучат. Ранее Мингазов был задержан за махинации с продукцией на заводе, где создал преступную сеть, похитив 3,2 тысячи тонн сахара. В 2020 году его оправдали по 8 из 10 эпизодов и назначили условный срок.

В 2021 году Мингазов был вновь задержан - по обвинению в фиктивных сделках по возмещению НДС. Мужчина заключил договоры с аффилированными фирмами, зная, что условия не будут выполнены, что нанесло ущерб в размере 112 миллионов рублей. Также ему вменяется злоупотребление полномочиями при продаже сахара по заниженной цене. За первое дело Мингазов получил испытательный срок, но после получил условный срок.

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