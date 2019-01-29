"Сладкое" дело: в Казани по подозрению в присвоении 113 миллионов рублей арестован экс-директор завода "Заинский сахар"

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-29T17:54:14+03:00

Злоумышленники создавали на предприятии излишки произведенного сахара и продавали их. Фото: shutterstock.com

Шамиля Мингазова взяли под стражу до 27 марта

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В Ново-Савиновском районном суде Казани рассмотрели ходатайство о взятии под стражу на время следствия экс-директора завода "Заинский сахар" Шамиля Мингазова. Мужчина подозревается в "Коммерческом подкупе" и "Растрате или присвоении".

По мнению следствия, Мингазов присвоил более 113 миллионов рублей, принадлежащих предприятию, которое он возглавлял. Мингазов вместе со своими сообщниками придумал и реализовал преступную схему. Благодаря создавались неучтенные излишки произведенного сахара. В итоге деньги от продажи сладкого товара осели в карманах злоумышленников.

Выслушав все доводы суд в итоге отправил Шамиля Мингазова под стражу до 27 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU