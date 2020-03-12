В Татарстане фигуранты "сладкого дела" отделались условным сроком

12 Март 2020 2020-03-12T17:20:24+03:00

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В Заинском районном суде Татарстана завершилось рассмотрение "сладкого дела" экс-директора завода "Заинский сахар" Шамиля Мингазова. Вместе с ним по обвинениям в уголовных преступлениях перед законом также предстали и его бывшие заместители и подчиненные.

Напомним, по версии следствия, с 2014 по 2017 года возглавляя завод Мингазов и его подельники-подчиненные продавал излишки сахара, а также патоку на сторону - мимо кассы предприятия. В связи с чем последнему был причинен ущерб на сумму более 133 миллионов рублей.

В ходе следствия сам Мингазов вину свою полностью признал и возместил заводу 53 миллиона рублей.

В результате судебного разбирательства экс-директора оправдали по 8 из 10 преступным эпизодам, но признали виновным в растрате. По решению суда Мингазов получил 4,5 года лишения свободы условно. Его подельники также отделались условными сроками - от 2 до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU