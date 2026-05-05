НовостиПроисшествия5 мая 2026 7:23

В Чебоксарах из-за атак БПЛА остановлено движение всего общественного транспорта

О возобновлении движения в штатном режиме Минтранс проинформирует жителей дополнительно
Максим ДМИТРИЧЕНКО
В Чебоксарах из-за атак БПЛА остановлено движение всего общественного транспорта. В связи с сохраняющейся угрозой беспилотных атак городские власти ввели дополнительные ограничения для жителей. Мэр столицы Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что Министерство транспорта республики приняло решение полностью остановить движение всего общественного транспорта. Эта мера, как подчеркнул градоначальник, продиктована необходимостью обеспечения безопасности горожан.

Остановка касается всех видов общественного транспорта. О возобновлении движения в штатном режиме ведомство проинформирует жителей дополнительно.

Напомним, ранее в Чебоксарах вторые смены школ были переведены на дистанционный формат, отменены занятия кружков и секций. В городе развернут оперативный штаб, на базе школы № 57 работает пункт временного размещения. Сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов.

