В Чебоксарах вторые смены школ перевели на дистант из-за угрозы атак БПЛА

Вторая смена в Чебоксарах будет учиться дистанционно.

На фоне сохраняющейся угрозы беспилотных атак власти Чебоксар приняли решение скорректировать работу образовательных учреждений. Мэр столицы Чувашии Станислав Трофимов сообщил, что вторые смены в школах переходят на дистанционный формат обучения. Кроме того, отменяются занятия всех кружков и спортивных секций.

Как подчеркнул градоначальник, в Чебоксарах по-прежнему сохраняется реальная опасность атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим он призвал жителей города со всей серьезностью отнестись к вопросам личной безопасности.

Трофимов рекомендовал чебоксарцам доверять исключительно проверенным источникам информации и избегать распространения неподтвержденных данных. Для оперативной связи с экстренными службами и получения помощи действует телефон единой диспетчерской службы города: 23-50-76.

Напомним, ранее этой ночью на территорию Чувашии и соседнего Татарстана были совершены атаки БПЛА. По данным Минобороны России, всего за ночь средствами ПВО уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Татарстаном. В Чебоксарах развернут оперативный штаб, на базе школы № 57 работает пункт временного размещения с горячим питанием и психологической поддержкой. Сообщалось об одном пострадавшем, его жизни ничего не угрожает.

