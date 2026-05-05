В Чебоксарах развернули пункт временного размещения на базе школы №57

На фоне продолжающейся атаки на столицу Чувашии городские власти организовали оперативную помощь жителям. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил о развертывании оперативного штаба, который уже приступил к работе и оказывает поддержку всем нуждающимся.

Для временного размещения граждан на базе общеобразовательного учреждения создан специальный пункт. Он расположен в школе №57 по адресу: проспект Мира, дом 88а. На месте организовано горячее питание, а также дежурят специалисты, готовые оказать первую необходимую помощь.

В пункте работают сотрудники городской администрации, психологи и медицинские работники. Для оперативной связи с гражданами и приема обращений действует телефон горячей линии: 23-50-76.

Станислав Трофимов обратился к жителям с просьбой с пониманием относиться к работе экстренных служб и доверять исключительно официальным источникам информации, не распространяя неподтвержденные данные.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по зданию в Чебоксарах, а также об одном пострадавшем в результате первой атаки. В соседнем Татарстане действовали режимы ракетной и беспилотной опасности, временно ограничивалась работа аэропортов Казани и Нижнекамска. По данным Минобороны России, за ночь над территорией Татарстана и еще 17 регионов были уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов.

