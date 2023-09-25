Казанский нападающий «Ак Барса» Лукоянов предложил переименовать ФК «Рубин»

«Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Фото: www.ak-bars.ru

Казанский нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов предложил переименовать футбольный клуб «Рубин».

Как сообщил журналистам хоккеист, все могут взять название «Ак Барс». А «Рубин» вовсе можно убрать. Обосновал он это названием, которое носит казанская арена.

Есть вероятность, что такое заявление было высказано в связи с тем, что ранее чемпионы по регби «Стрела» из Казани тоже захотели стать «Ак Барсом».

Отметим, «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. А «Рубин» расположился на 15-й строчке чемпионата России по футболу.

Напомним, в свою очередь футболисты «Рубина-2» одержали свою третью победу во Второй лиге.

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