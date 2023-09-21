Чемпионы по регби «Стрела» из Казани захотели стать «Ак Барсом»

По словам главного тренера «Стрелы», на форме не хватает лишь слов «Ак Барс». Фото: rais.tatarstan.ru

Главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» ДжейПи Нил захотел переименовать команду. Об этом желании он рассказал главе Татарстана Рустаму Минниханову. произошло это 21 сентября, когда спортсменов чествовали в Казанском Кремле. Они завоевали Кубок России.

После того, как Минниханов поздравил спортсменов и тренеров с завоеванием трофея и поступило предложение о переименовании. Была названа и причина - отсутствие ассоциации эмблемы клуба «Стрела» со столицей Татарстана. По словам наставника команды, надо бы добавить на форму слова «Ак Барс».

«Наша мечта, чтобы мы стали ассоциироваться с данным брендом тоже. И я верю, если ты будешь ассоциироваться с лучшими, победы тоже будут тебя сопутствовать», - отметил ДжейПи Нил.

Напомним, в Казани на матче Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову».

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