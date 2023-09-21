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НовостиСпорт21 сентября 2023 9:55

Чемпионы по регби «Стрела» из Казани захотели стать «Ак Барсом»

Причиной стало отсутствие ассоциации их эмблемы со столицей Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам главного тренера «Стрелы», на форме не хватает лишь слов «Ак Барс». Фото: rais.tatarstan.ru

По словам главного тренера «Стрелы», на форме не хватает лишь слов «Ак Барс». Фото: rais.tatarstan.ru

Главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» ДжейПи Нил захотел переименовать команду. Об этом желании он рассказал главе Татарстана Рустаму Минниханову. произошло это 21 сентября, когда спортсменов чествовали в Казанском Кремле. Они завоевали Кубок России.

После того, как Минниханов поздравил спортсменов и тренеров с завоеванием трофея и поступило предложение о переименовании. Была названа и причина - отсутствие ассоциации эмблемы клуба «Стрела» со столицей Татарстана. По словам наставника команды, надо бы добавить на форму слова «Ак Барс».

«Наша мечта, чтобы мы стали ассоциироваться с данным брендом тоже. И я верю, если ты будешь ассоциироваться с лучшими, победы тоже будут тебя сопутствовать», - отметил ДжейПи Нил.

Напомним, в Казани на матче Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову».

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