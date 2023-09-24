Казанский «Рубин-2» одержал третью победу во Второй лиге

Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого является полузащитник Илья Иванов.

В Оренбурге 23 сентября встретились футбольные команды «Рубин-2» и «Оренбург-2». Игра состоялась в рамках очередного тура чемпионата Второй лиги и завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды.

Это уже третья гостевая победа «Рубин-2» в первенстве. Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого является полузащитник Илья Иванов.

Отметим, следующий тур состоится 1 октября в Новотроицке. «Рубин-2» встретится с «Ностоем».

Напомним, в Казани на матче Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram