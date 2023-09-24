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НовостиСпорт24 сентября 2023 11:20

Казанский «Рубин-2» одержал третью победу во Второй лиге

Игра завершилась со счетом 1:0
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого является полузащитник Илья Иванов.

Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого является полузащитник Илья Иванов.

В Оренбурге 23 сентября встретились футбольные команды «Рубин-2» и «Оренбург-2». Игра состоялась в рамках очередного тура чемпионата Второй лиги и завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды.

Это уже третья гостевая победа «Рубин-2» в первенстве. Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого является полузащитник Илья Иванов.

Отметим, следующий тур состоится 1 октября в Новотроицке. «Рубин-2» встретится с «Ностоем».

Напомним, в Казани на матче Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову».

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