Казанский авиапарк пополнится новыми ТУ-214

Авиапарк пополнится 4 самолетами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Парк татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» пополнится четырьмя новыми самолетами ТУ-214, произведенными на Казанском авиазаводе. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов в рамках ежегодного послания.

Сейчас авиапарк состоит из самолетов CRJ-200 и обслуживает 40 маршрутов между городами России по программе субсидирования. В этом году аэропорт Казани планирует обслужить 5 миллионов пассажиров, а на следующий - открыть новый терминал.

Напомним, Казанский авиазавод планирует с 2027 года производить по 20 самолетов ТУ-214 в год.

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