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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:02

Новый терминал аэропорта Казани начнут проектировать в 2023 году

Он будет самым крупным в воздушной гавани столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Новое здание для пассажиров построят около существующих терминалов.

Новое здание для пассажиров построят около существующих терминалов.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Мастер-план по дальнейшему развитию аэропорта Казани до 2050 года уже давно утвержден. Согласно ему, в воздушной гавани должны построить новый, третий пассажирский терминал. Он станет самым крупным из существующих.

Проектировать его намерены начать до конца 2023 года. Как рассказал ТАСС глава Минтранспорта Татарстана Фарит Ханифов, техническое задание по третьему терминалу уже находится на рассмотрении федеральных структур, в том числе и Росавиации.

Отметим, что сейчас в аэропорту Казани основными и самыми большими являются терминалы 1, а также 1А, общая площадь которых 41,3 тысячи квадратных метров. Третий терминал будет занимать территорию в два раза большую. Достроить его должны, предположительно, в 2026 году или раньше.

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