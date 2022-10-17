В Казани с 2027 года авиазавод планируют ежегодно выпускать 20 лайнеров Ту-214

Так, в 2023 году планируют выпустить три самолета, в 2024 - 7, в 2025 - 10, в 2026 - 15, а в 2027-2030 - по 20. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Казанский авиационный завод имени Горбунова планирует с 2027 года производить по 20 самолетов Ту-214 в год. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

По его словам, авиазавод должен изготовить в 2023-2030 годах около 115 самолетов данной модели. Так, в 2023 году планируют выпустить три воздушных судна, в 2024-ом - семь, в 2025-ом - 10, в 2026-ом - 15, а в 2027-ом и 2030-ом - по 20.

Напомним, объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о лизинге 339 отечественных самолетов, в том числе 40 единиц Ту-214. Последние производятся только на Казанском авиационном заводе.

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