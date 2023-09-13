Мэр Нижнекамска показал обновленные дороги с высоты птичьего полета

Вахитовское кольцо с высоты птичьего полета. Фото: telegram-канал Рамиля Муллина

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин поделился в своем telegram-канале фото обновленных городских дорог, в том числе в районе Вахитовского кольца. Он поблагодарил за помощь раиса республики.

Муллин поблагодарил за помощь раиса Татарстана. Фото: telegram-канал Рамиля Муллина

Напомним, в Нижнекамске на капремонт дорог направили порядка миллиарда рублей. Эти деньги были выделены на обновление проезжей части на проспекте Мира, проспекте Вахитова, части улицы Баки Урманче и улицы Мурадьяна.

Ранее жителям Нижнекамска предложили поехать на работу на велосипеде.

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