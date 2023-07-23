В Нижнекамске на капремонт дорог решили потратить почти миллиард рублей

Все работы должны быть выполнены в ноябре 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте гсозакупок опубликовали тендер на капитальный ремонт дорог в Нижнекамске. На это решили потратить свыше 910,5 миллиона рублей. Куда направят эту огромную сумму? Исходя из технической документации, только на капремонт проезжей части на проспекте Мира (от проспекта Вахитова до проспекта Строителей вместе с кольцом) выделяется порядка 513 миллионов рублей. На втором месте по дороговизне находится участок проспекта Вахитова (от проспекта Химиков до проспекта Мира) – около 224,8 миллиона рублей, на третьем месте с затратами в 124,6 миллиона – часть улицы Баки Урманче (от проспекта Химиков до проспекта Мира), на четвертом месте с капремонтом за 48 миллионов рублей - улица Мурадьяна (от проспекта Мира до улицы Менделеева).

Подрядчика работ определят 9 августа. Он должен будет все сделать к 23 ноября 2023 года. Причем речь идет не только о реконструкции дорожного полотна, но и о ремонте тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, а также установке нового освещения и светофоров.

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