Жителям Нижнекамска предлагают поехать на работу на велосипеде

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнекамске к празднованию Дня города, который отмечается 22 сентября, приурочат акцию «На работу на велосипеде». Ее суть понятна из названия.

Для тех, кто пожелает присоединиться и отправиться на работу на двухколесном транспорте, организаторы развернут так называемые «энергетические точки», где можно будет перекусить фруктами и приобрести сувениры. Они будут расположены в торговых центрах «Рамус», «Аркада», «Барс-4» и у здания Пенсионного фонда на проспекте Мира. Точки будут доступны с 7.00 до 10.00.

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и приверженности экологичному транспорту.

К слову, в текущем году Нижнекамску исполнится 57 лет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram