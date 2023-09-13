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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:32

Жителям Нижнекамска предлагают поехать на работу на велосипеде

В честь Дня города проведут соответствующую акцию
Адам САГАЛ
Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнекамске к празднованию Дня города, который отмечается 22 сентября, приурочат акцию «На работу на велосипеде». Ее суть понятна из названия.

Для тех, кто пожелает присоединиться и отправиться на работу на двухколесном транспорте, организаторы развернут так называемые «энергетические точки», где можно будет перекусить фруктами и приобрести сувениры. Они будут расположены в торговых центрах «Рамус», «Аркада», «Барс-4» и у здания Пенсионного фонда на проспекте Мира. Точки будут доступны с 7.00 до 10.00.

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и приверженности экологичному транспорту.

К слову, в текущем году Нижнекамску исполнится 57 лет.

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