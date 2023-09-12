Мартышка Полина любит лакомиться яблоками. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

В казанском зоопарке поселилась зеленая мартышка Полина. Нового обитателя привезли из Волгоградского благотворительного фонда защиты животных.

Мартышке Полине - 9 лет. Она любит лакомиться яблоками, бананами, грушами, апельсином и виноградом. Компанию в вольере ей составили две зеленые мартышки: 23-летний Семен и 21-летняя Соня. Сначала приматы были осторожны друг к другу, но уже сейчас вместе бегают и играют.

Увидеть зеленых мартышек можно в экзотерариуме на исторической части зооботсада, отметила пресс-служба зоопарка.

Напомним, ранее в казанский зоопарк привезли слона Филимона. Его переезд обошелся почти в 4 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram