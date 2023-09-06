В Казанский зоопарк привезли слона Филимона

Слону Филимону - 6 лет. Фото: Мэрия Казани

В Казанский зоопарк заселился шестилетний слон Филимон. Его привезли в столицу Татарстана из Москвы, а к переезду животного готовились 1,5 года.

Познакомиться с новым обитателем зоопарка пришел и мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник отметил, что прибытие слона - долгожданное событие. Увидеть Филимона можно в новой части зооботсада «Река Замбези.Африка».

«Уверен, что маленькие казанцы, их родители и гости столицы придут посмотреть на Филимона, нового обитателя зоопарка», - передает слова главы города пресс-служба мэрии Казани.

Слон обитает в вольере площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть место для игр и плавания, а также морковь, которой лакомится Филимон.

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