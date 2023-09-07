Доставка слона в Казанский зоопарк обошлась в 1,5 миллиона рублей

Слона зовут Филимон. Фото: Мэрия Казани

Доставка слона в Казанский зоопарк из Москвы обошлась в 1,5 миллиона рублей. Помимо этого на постройку бокса для перевозки животного ушло 2,5 миллиона рублей.

Московские коллеги репетировали то, как будет проходить погрузка, разгрузка, и уже 4-го сентября с помощью крана и трала начался переезд, рассказал РБК-Татарстан директор Казанского зооботсада Сергей Павлов.

По словам руководителя, теперь зоопарк ведет переговоры по поводу привоза жирафа, однако животное в 2023 году не прибудет. Других больших пополнений коллекции также не ожидается.

Напомним, шестилетнего слона Филимона привезли в Казань 6 сентября, а к самому переезду готовились 1,5 года. Животное весом более 2,5 тонн обитает в просторном вольере с местом для игр и плавания.

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