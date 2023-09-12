В казанском ЦУМе закрылся супермаркет «Бахетле»

После обновления торгового центра магазин возобновит работу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В казанском ЦУМе, расположенном по адресу: Московская, 2, закрылся супермаркет «Бахетле». После обновления торгового центра магазин возобновит работу, заявило руководство сети.

Отметим, что 30 сентября ЦУМ закроется на реконструкцию. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика хочет приобрести ЦУМ. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы поселить туда татарстанских ремесленников, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, в августе на проспекте Хусаина Ямашева также закрылся супермаркет «Бахетле».

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