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НовостиОбщество18 августа 2023 14:02

Казанский ЦУМ закроют 30 сентября 2023 года

Утверждается, что там начнут реконструкцию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Арендаторы вскоре покинут здание.

Арендаторы вскоре покинут здание.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани старейший торговый центр ЦУМ закроется 30 сентября на реконструкцию. К этому времени арендаторы должны будут покинуть занимаемые ими помещения, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что правительство республики хочет выкупить здание ЦУМа, чтобы сделать из него дом для местных ремесленников.

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