«Бахетле» на Ямашева открылся в 2004 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани на проспекте Хусаина Ямашева закрылся супермаркет «Бахетле». Руководство сети приняло такое решение в связи с целью трансформации бизнеса. Соответствующая информация отражена на картах города.

Еще в начале 2023 года компания запустила маркетинговый проект, который включает в себя анализ географических данных и моделей покупательского поведения. Тогда было принято решение о закрытии одной из точек и ее работы под другим брендом.

Отметим, «Бахетле» на Ямашева открылся в 2004 году. Площадь супермаркета составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, в Казани снесут еще девять незаконно установленных торговых объектов.

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