Военком РТ Сергей Погодин поздравил военных и конструкторов с Днем танкиста

В этом году День танкиста отмечается 10 сентября. Фото: metshin.ru

На протяжении 77 лет во второе воскресенье сентября в стране отмечается День танкиста. С профессиональным праздником военных, конструкторов и сотрудников профильных предприятий поздравил Военком РТ Сергей Погодин.

«История бронетанковых войск является одной из самых героических страниц военной летописи страны. Танковые войска прошли путь от легких машин со стрелковым оружием до современных, оснащенных ракетно-пушечным вооружением. Более одной тысячи воинов-танкистов стали Героями Советского Союза, сотни тысяч награждены орденами и медалями. В этот день желаю всем воинам хорошего настроения, стремления совершенствовать мастерство и боевую выучку, работникам науки и промышленности – успехов в труде, ветеранам – бодрости духа и крепкого здоровья», - следует из обращения военного комиссара Татарстана.

Напомним, в преддверии профессионального праздника учащиеся первого курса Казанского высшего танкового училища приняли присягу.

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