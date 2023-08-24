«Совершил, казалось бы, невозможное»: Путин наградил командира танка «Алеша» Расима Баксикова из Татарстана звездой Героя России

Награждение героя состоялось во время торжества в честь 80-летия Курской битвы в Великой отечественной войне. Фото: kremlin.ru

В среду, 23 августа, в поселке Поныри Курской области торжества по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве посетил президент России Владимир Путин. На сцене он лично наградил командира танка «Алеша» Расима Баксикова из Алексеевского района Татарстана звездой Героя России. Старший лейтенант является выпускником Казанского танкового училища.

«Этот экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное: не только одержал победу, но и спас своих товарищей», - сказал Путин.

Этим летом танк Т-72Б3 «Алеша» в Запорожской области в одиночку вышел против колонны бронетехники ВСУ и победил. Ночью до боя российские разведчики засекли на дороге украинских саперов они занимались разминированием. Команда огонь отдана не была. Появился расчет, что именно по этой дороге пойдет военная техника противника. Подождали пока саперы ВСУ закончат работу и спокойно уйдут. После этого все заново заминировали. Для охраны участка недалеко выставили танк Т-72Б3, тот самый «Алеша». В тот день командир экипажа 34-летний Расим Баксиков «Монолит» встал на место механика-водителя. Тот получил ранение и был госпитализирован. На место командира танка Баксиков назначил лейтенанта с позывным «Ласка».

Одним из первых колонну вражеской бронетехники заметили оператор беспилотника, который в тот момент занимались корректировкой огня артиллерии на другом участке. Видео с дрона потом выложили в Сеть. На нем видно, как вдоль поля впереди идут два украинских танка Т-72Б, а следом шесть американских БТР. Прямо по тому, где ночью работали их саперы.

«Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин. А у нас там один «Алеша», один «Алеша», - тревожно говорит на видео оператор беспилотника.

Но вновь поставленные российскими военными мины сработали как надо. Две бронемашины противника подорвались практически сразу. После этого танк «Алеша» выдвинулся в сторону вражеской колонны и тут же уничтожил два танка. Маневр уклонения от возможного ответного прилета украинской артиллерии и снова на огневую позицию. Подбиты два американских БТР.

Пока силы ВСУ пытались понять откуда по ним бьют, к «Алеше» на помощь пришел другой танк Т-72Б3. Начали бить по колонне украинской бронетехники вместе. Когда она была вся подбита, танки еще около 40 минут огнем прикрывали российские мотострелковые подразделения. У экипажа «Алеши» в итоге был полностью исчерпан весь боекомплект. Танк отправился на перезарядку.

В это время оставшийся танк дал три выстрела в сторону выдвигающейся украинской пехоты и тут же получил прилет от артиллерии противника. Увидев это, Расим Баксиков вместе со своим экипажем принимает решение оттащить поврежденный Т-72Б3 в безопасное место. За это и бесстрашный выход на бой в одиночку против целой вражеской колонны уроженец Татарстана был удостоен звания Героя России.

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