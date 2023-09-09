В Казанском танковом училище сотни курсантов приняли присягу

Перед принятием присяги юноши сдали вступительные экзамены. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 9 сентября, в Казанском высшем танковом училище проходит церемония принятия присяги курсантами первого курса. Перед этим юноши сдали вступительные экзамены, прошли тестирования и отборочные комиссии.

В церемонии также приняли участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и представители религиозных конфессий. Присягу приняли сотни курсантов, сообщает «Татар-информ».

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