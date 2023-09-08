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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:21

В Казани электромобили «Атом» хотят внедрить в такси и каршеринг

Для этого в городе нужно запланировать зарядные станции
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Саму машину будут собирать на площадях столичного завода «Москвич».

Саму машину будут собирать на площадях столичного завода «Москвич».

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Серийный выпуск российского электромобиля «Атом» собираются начать в 2025 году на площадях столичного завода «Москвич». Этого еще не произошло, но уже сейчас есть планы сделать «Атом» доступным для использования в такси, каршеринге и доставке на территории крупных городов, в том числе и в Казани. Об этом в столице Татарстана на пресс-конференции в рамках форума «РОСТКИ» заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко.

Как заверил спикер, его компания уже ведет переговоры с казанскими властями по вопросам создания необходимой для электромобилей инфраструктуры.

По словам Кияшко, компания взаимодействует с мэрией города для создания инфраструктуры, необходимой для внедрения электромобилей. Прежде всего, речь идет о зарядных площадках, организация которых должна быть заложена в генеральный план развития города.

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