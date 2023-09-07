Рустам Минниханов открыл российско-китайский форум «РОСТКИ»

Глава республики подчеркнул, что между Россией и Китаем созданы хорошие возможности для сотрудничества. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В четверг, 7 сентября, раис Татарстана Рустам Минниханов открыл международный экономический форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие проходит с 7 по 8 сентября в МВЦ «Казань ЭКСПО».

Глава республики в приветственном слове подчеркнул, что между Россией и Китаем созданы хорошие возможности для развития межрегионального сотрудничества. В рамках деловой программы пройдут 40 сессий по 11 темам. Кроме того, для участников форума организована выставка «Russia China Expo». На ней представят крупные инвестиционные проекты.

Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки, а также осмотрел свыше 30 моделей китайских автомобилей. Глава республики предложил сделать форум ежегодным, передает пресс-служба раиса.

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