В Татарстане штормовое предупреждение продлили до 14 сентября

Ранее в республике штормовое предупреждение продлевали до 7 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане штормовое предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории республики продлили до 14 сентября. Соответствующее решение принял Гидрометцентр региона.

На территории Татарстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов. В связи с этим с 8 по 14 сентября будет действовать штормовое предупреждение.

Отметим, ранее в республике штормовое предупреждение продлевали до 7 сентября.

Напомним, Юрий Переведенцев спрогнозировал приход в Татарстан бабьего лета в сентябре.

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