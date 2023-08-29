Юрий Переведенцев спрогнозировал приход в Татарстан бабьего лета в сентябре

Перед этим ожидаемым всеми осенним потеплением придется пережить холодную неделю с дождями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец лета, по мнению профессора кафедры метеорологии КФУ Юрия Переведенцева, обещает быть теплым – 31 августа ожидается до +21 градуса. Температурный фон из-за влияния на погоду антициклона приблизится к климатической норме.

Она будет превышена, согласно прогнозам Гидрометцентра России, в сентябре – где-то на один градус. Отметим, климатическая норма для Татарстана в первый месяц осени составляет +13,5 градуса.

Что же касается бабьего лета, то оно, по мнению Юрия Переведнцева, в республике наступит во второй половине сентября. Этому должна предшествовать холодная неделя, причем с дождями. Зато потом будет сухо и тепло – днем до +20 градусов и выше. Обычно в Татарстане бабье лето длится либо несколько дней, либо две недели. А еще оно может и вовсе не прийти.

Напомним, ранее «КП-Казань» рассказывала откуда в Татарстан осенью приходит тепло, а вместе с ним и бабье лето.

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