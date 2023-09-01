В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение

На территории Татарстана местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Это связано с тем, что на территории региона местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов. В связи с этим штормовое предупреждение продлили с 2 по 7 сентября.

Отметим, первое штормовое предупреждение было объявлено с 13 апреля. После его продлевали 12 раз.

Напомним, в Татарстане на День знаний ожидается теплая и сухая погода.

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